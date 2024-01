Gaza: Unicef, consegnati 600 mila vaccini, chiediamo corridoio umanitario per curare i minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef ha consegnato 600 mila vaccini alla Striscia di Gaza la settimana scorsa, in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (Unrwa). Lo ha riferito Unicef Palestina su X (ex Twitter), ribadendo la richiesta di "un cessate il fuoco e un corridoio umanitario" per curare i minori ed "evitare morti inutili associate a malattie trasmissibili". (Res)