Bangladesh: elezioni, voto concluso con affluenza intorno al 40 per cento

- Si sono concluse in Bangladesh le operazioni di voto delle elezioni per il rinnovo della Casa della Nazione, il parlamento unicamerale, ed è iniziato lo scrutinio. Il capo della Commissione elettorale, Kazi Habibul Awal, ha comunicato che l’affluenza è stata intorno al 40 per cento degli aventi diritto, quasi 120 milioni di elettori. Alle 12 (ora locale) era stato rilevato il 18,5 per cento e alle 15 il 27,15. Nonostante alcuni incidenti, il voto si è svolto in condizioni relativamente tranquille. In palio ci sono 300 seggi, assegnati col sistema maggioritario in altrettanti collegi (altri 50 sono di nomina e riservati a donne). Si sono presentati 1.896 candidati tra esponenti di 27 forze politiche e indipendenti. Il principale partito di opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), ha boicottato il voto, ritenendo non eque le condizioni di partecipazione. È dunque favorita la Lega popolare bengalese (Al) della prima ministra in carica, Sheikh Hasina, al potere dal 2009 e in corsa per il suo quinto mandato e quarto consecutivo. (segue) (Inn)