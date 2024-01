Bangladesh: elezioni, voto concluso con affluenza intorno al 40 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto è stato preceduto da mesi di manifestazioni dell’opposizione politica, cui si sono aggiunte le proteste dei lavoratori del settore tessile contro i licenziamenti in risposta alle richieste di aumenti di retribuzioni e migliori condizioni di lavoro. Il Bnp ha manifestato nei mesi scorsi per chiedere le dimissioni del governo in carica e l’insediamento di un esecutivo ad interim fino alle elezioni, nonché l’annullamento delle condanne a carico della sua leader, l’abrogazione delle leggi sulla sicurezza digitale, sull’antiterrorismo e sui poteri speciali, oltre a una serie di misure economiche. La violenza pre-elettorale ha suscitato la preoccupazione dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e della comunità internazionale, soprattutto dopo il 28 ottobre, quando le manifestazioni a Dacca sono degenerate in scontri, seguiti da centinaia di arresti, tra cui quello del segretario generale del Bnp, il settantacinquenne Mirza Fakhrul Islam Alamgir. Il 30 ottobre le ambasciate in Bangladesh di sette Paesi – Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti – a nome dei rispettivi governi hanno fatto appello a “tutte le parti a esercitare la moderazione, a evitare la violenza e a collaborare per creare le condizioni per elezioni libere, eque, partecipate e pacifiche”. (Inn)