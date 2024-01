Argentina: al via missione Aiea per rilevamento e analisi microplastiche in Antartide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo mese saranno monitorati 22 siti vicino alla base di ricerca Carlini in diversi ambienti: l’acqua dell’Oceano Antartico, i laghi antartici e la terra antartica. Saranno prelevati campioni di acqua di mare da 12 siti e di sedimenti da quattro siti, tre campioni da laghi e altri tre da spiagge sabbiose. Saranno raccolte anche vongole, patelle e feci di pinguino. Gli esperti dell’Aiea collaboreranno con l’Istituto antartico argentino (Iaa) e la Direzione nazionale dell’Antartico (Dna). I campioni prelevati saranno inviati ai Laboratori per l’ambiente marino (Mel) dell’Aiea nel Principato di Monaco per essere analizzati mediante spettroscopia vibrazionale e all’Iaa di Buenos Aires, dove sono stati installati un microscopio e uno spettrometro all’avanguardia. (segue) (Abu)