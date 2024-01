Argentina: al via missione Aiea per rilevamento e analisi microplastiche in Antartide (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza di microplastiche – particelle di plastica di diametro inferiore a cinque millimetri – è stata rilevata nel ghiaccio costiero dell’Antartide per la prima volta nel 2009, ricorda la nota, ma mancano informazioni su dove e in che quantità la microplastica sia assorbita dagli organismi antartici. “Le microplastiche sono un problema globale, ma alla comunità internazionale mancano ancora i dati scientifici necessari per prendere decisioni informate”, ha dichiarato Grossi, sottolineando che la presenza di microplastiche nell’ambiente antartico, un tempo incontaminato, costituisce una testimonianza della diffusione e della dannosità dell’inquinamento. Combinata con il cambiamento climatico e altri fattori, la microplastica può accelerare lo scioglimento dei ghiacci polari in Antartide e aggravare il suo impatto. L’Aiea, con l’iniziativa Nutec, intende contribuire a fornire evidenze scientifiche in particolare a sostegno della risoluzione adottata dalle Nazioni Unite nel 2022 con cui i Paesi membri si sono impegnati a mettere fine all’inquinamento da plastica adottando strumenti legalmente vincolanti entro il 2025. (Abu)