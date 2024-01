Editoria: Fd'I Camera, nessuna legge allo studio su limitazione libertà stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia riportata oggi dal quotidiano 'La Repubblica', secondo la quale sarebbe allo studio una "nuova legge bavaglio", è priva di fondamento. Il deputato Mollicone ha già chiarito che le sue parole sono state totalmente distorte, come troppo spesso accade al quotidiano militante della sinistra più ideologizzata". È quanto si legge in una nota di Fratelli d'Italia alla Camera. "Non è infatti allo studio alcuna proposta di legge di Fratelli d'Italia che intenda limitare la libertà di espressione o di stampa. Questa è notoriamente una specialità della sinistra", conclude. (Com)