Gaza: Blinken, situazione alimentare per i civili “in peggioramento” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken ha ricordato che gli Stati Uniti finanziano circa il 50 per cento del bilancio del Programma alimentare mondiale, circa tre miliardi di dollari nell’ultimo anno, e che negli ultimi due mesi hanno inviato in Egitto circa 500 mila libbre di prodotti alimentari nutrienti da distribuire a Gaza. “Attraverso tutte queste linee di impegno, siamo determinati a fare tutto il possibile per migliorare la situazione degli uomini, delle donne e dei bambini a Gaza per quanto riguarda il cibo e, più in generale, l’assistenza umanitaria. Si tratta di uno sforzo assolutamente essenziale ed è imperativo”, ha concluso il segretario di Stato. (Was)