Tricolore: Gasparri (FI), simbolo di storia, identità e cultura

Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Il Tricolore non é solo un simbolo ma rappresenta anni e anni di storia, l'identità più profonda del nostro Paese che ritroviamo ogni volta che guardiamo un dipinto o un monumento italiano, la cultura fatta soprattutto dalle nostre tradizioni, che dobbiamo promuovere sempre, consapevoli che sono le nostre radici a tenere unita la nostra comunità nazionale". Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia, senatore Maurizio Gasparri. "Il Tricolore racchiude in sé quello che l'Italia é stata nel passato, quello che é nel presente e quello che sarà nel futuro. Grazie agli uomini e alle donne che dedicano e sacrificano la loro vita in sua difesa. Evviva il Tricolore", conclude.(Rin)