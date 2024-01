Regno Unito: Sunak nega di aver avuto dubbi su piano trasferimento migranti in Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Rishi Sunak ha negato di aver mai avuto dubbi sul piano di trasferimento di migranti in Ruanda. Parlando all’emittente “Bbc”, il capo del governo ha dichiarato che “solo perché una persona fa domande difficili, non significa che non creda nella proposta” e che si è limitato a “esaminare” i piani. E’ stata la medesima “Bbc” a rivelare ieri che Sunak ha espresso perplessità sul piano di trasferimento dei migranti in Ruanda quando era ancora cancelliere dello Scacchiere nel governo di Boris Johnson. Dai documenti consultati dall’emittente radiotelevisiva, risalenti a marzo 2022, emerge che l’allora cancelliere era preoccupato per i costi del trasferimento dei migranti nel Paese africano e voleva limitarne il numero: “500 invece di 1.500” nel primo anno e “tremila invece di cinquemila nel secondo e terzo”. Sunak – ha riferito sempre la “Bbc” – era inoltre riluttante all’idea di finanziare centri per l’accoglienza dei migranti invece di usare alberghi e abitazioni private perché “gli hotel sono più economici”. In base al piano, una parte dei richiedenti asilo giunti nel Regno Unito dopo il primo gennaio 2022 dovrebbe essere trasferita in Ruanda per l’elaborazione delle relative domande. Il primo volo sarebbe dovuto decollare a giugno 2022 ma è stato annullato a causa dei ricorsi contro il piano del governo. Malgrado la Corte suprema abbia dichiarato lo scorso novembre che il piano è illegale, l’esecutivo è determinato a modificare la legge per renderlo fattibile e far decollare i primi voli. (Rel)