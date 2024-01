Gaza: re Giordania, importante il ruolo degli Usa per raggiungere cessate il fuoco immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Giordania, Abdullah II, ha sottolineato oggi l'importanza del ruolo degli Stati Uniti "nell'esercitare pressioni per un immediato cessate il fuoco a Gaza, nel proteggere i civili e nel garantire l'invio di aiuti umanitari e medici alla Striscia in modo adeguato e sostenibile". In un incontro ad Amman con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, il re giordano "ha messo in guardia dalle ripercussioni disastrose della continua aggressione contro Gaza", sottolineando la necessità di "porre fine alla tragica crisi umanitaria nella Striscia". "La regione non godrà di stabilità senza una giusta soluzione alla questione palestinese e senza il raggiungimento di una pace giusta e globale basata sulla soluzione dei due Stati", ha detto Abdullah II, evidenziando il rifiuto del Regno dei tentativi di separare Gaza e la Cisgiordania "che sono un'estensione dell'unico Stato palestinese". Il re ha anche sottolineato la necessità di "consentire alla popolazione di Gaza di tornare alle proprie case", oltre a ribadire il "totale rifiuto della Giordania allo sfollamento forzato dei palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia, che costituisce una chiara violazione del diritto internazionale". Re Abdullah ha inoltre dichiarato che "gli atti di violenza commessi dai coloni estremisti contro i palestinesi e le violazioni dei luoghi sacri islamici e cristiani a Gerusalemme sono inaccettabili". Nell'occasione, il sovrano giordano e il segretario di Stato Usa hanno discusso anche del partenariato strategico tra i rispettivi Paesi e dei modi per rafforzarlo in vari campi. All'incontro, hanno preso parte: il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri e degli Espatriati, Ayman Safadi; il direttore dell'ufficio del re, Jaafar Hassan; l'ambasciatore statunitense ad Amman, Yael Lambert; e la delegazione che accompagna Blinken. (Res)