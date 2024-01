Corea del Nord: Kim Yo-jong, ieri “operazione ingannevole”, solo spari a salve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha negato il lancio di circa 60 proiettili d’artiglieria in prossimità del confine marittimo di fatto con la Corea del Sud denunciato ieri dalla Difesa sudcoreana. “L’Esercito popolare della Corea del Nord non ha sparato nemmeno un proiettile nelle acque interessate”, ha dichiarato Kim Yo-jong, vicedirettrice del dipartimento dell’informazione del Comitato centrale del Partito del lavoro e sorella del leader Kim Jong-un, in un comunicato pubblicato dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). “Abbiamo condotto un’operazione ingannevole al fine di valutare la reale capacità di rilevamento dei criminali militari della Corea del Sud”, facendo “esplodere polvere esplosiva simulando il suono dell’artiglieria costiera da 130 millimetri”, e i militari sudcoreani “hanno subito abboccato all’esca”, ha spiegato Kim Yo-jong. (segue) (Git)