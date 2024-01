Corea del Nord: Kim Yo-jong, ieri “operazione ingannevole”, solo spari a salve (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 5 gennaio, invece, lo Stato maggiore dell’Esercito nordcoreano, sempre in un comunicato pubblicato dalla “Kcna”, ha confermato di aver effettuato quel giorno un’esercitazione navale a fuoco vivo sparando 192 proiettili, definendo però “un’affermazione inverosimile” il loro lancio nelle acque a nord delle isole sudcoreane di Paekryong e di Yonphyong, “una cosiddetta zona cuscinetto”. “La direzione del lancio dei proiettili navali non ha nemmeno un effetto indiretto sulle isole Paekryong e Yonphyong”, ha affermato la Difesa di Pyongyang, accusando la controparte di aver evacuato le isole e risposto al fuoco per “scaricare la responsabilità della crescente tensione” nella Penisola coreana. (segue) (Git)