Corea del Nord: Kim Yo-jong, ieri “operazione ingannevole”, solo spari a salve (4)

- Lo Stato maggiore della Difesa della Corea del Sud ha denunciato il lancio di proiettili d’artiglieria da parte del Nord per due giorni di seguito, il 5 e il 6 gennaio, mentre oggi l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”, sulla base di una fonte militare, ha riferito di altre esercitazioni a fuoco vivo nordcoreane. Ieri, secondo Seul, le forze armate della Corea del Nord hanno sparato circa 60 colpi al largo della costa sud-occidentale, in prossimità del confine marittimo di fatto tra le due Coree, mentre l’altro ieri hanno lanciato circa 200 proiettili d’artiglieria nella stessa area di mare, presumibilmente in risposta alle esercitazioni combinate e d’artiglieria che le forze sudcoreane e statunitensi hanno effettuato nei giorni precedenti. (Git)