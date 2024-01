Roma: bimbo di 8 anni solo e spaventato su bus, tratto in salvo da 2 autisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È finita bene la disavventura di una famiglia statunitense in visita a Roma e che ha smarrito un bimbo di 8 anni su un autobus di linea. A raccontare la vicenda, sui social network, è l'azienda capitolina del trasporto pubblico locale Atac. Il bimbo, infatti, è stato tratto in salvo da due autisti. "Un'altra storia a lieto fine ha visto protagonisti due nostri autisti l'ultimo giorno del 2023 - si legge nella nota di Atac -. Sono quasi le 9 di mattina del 31 dicembre quando sale a bordo del bus 30, guidato da Maurizio, un turista americano trafelatissimo. Non conosce una parola d'italiano e si serve del traduttore automatico del suo smartphone per far sapere al conducente che uno dei suoi sette figli, di appena 8 anni, è rimasto a bordo della vettura precedente della stessa linea. Maurizio contatta immediatamente la centrale operativa Atac". (segue) (Rer)