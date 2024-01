Roma: bimbo di 8 anni solo e spaventato su bus, tratto in salvo da 2 autisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Daniele, il collega che ha a bordo il bimbo, viene allertato e subito si mette alla ricerca del piccolo - prosegue Atac nel racconto -. Lo trova accovacciato su uno dei sedili centrali del bus, spaventato e spaesato, con la testa tra le gambe. Nessuno degli altri passeggeri si è finora accorto di lui. Daniele lo porta con sé in cabina guida e prosegue il viaggio. Cerca di rassicurarlo, gli fa vedere la foto di suo figlio, anche lui di 8 anni come il piccolo turista statunitense. Arrivati al capolinea di Laurentina, sopraggiungono dopo pochi minuti, le pattuglie delle forze dell'ordine e l'altra vettura con a bordo il padre che finalmente può riabbracciare il figlio. Daniele si avvicina al ragazzino e gli porge il palmo della mano. Il bambino batte il cinque, sorridendo come mai aveva fatto prima. 'Quando si tratta di aiutare persone in difficoltà, gli autisti Atac non si tirano mai indietro', hanno detto Daniele e Maurizio, quando sono stati contattati dall'azienda per le congratulazioni". (Rer)