Salute: Regione Lazio aderisce a campagna mammografia, murales a Primavalle a Roma (3)

- "Siamo molto soddisfatte della collaborazione con la Regione Lazio per il progetto 'Ogni seno ha una storia, lo screening te lo può raccontare', per la città di Roma - commenta Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia - Crediamo che portare un messaggio di prevenzione alle cittadine attraverso l'arte sia un mezzo vincente e regali un'immagine di inedita bellezza alla città, non fine a sé stessa, ma ricca di grande significato: la prevenzione è infatti fondamentale per la salute del seno di tutte le donne. Europa Donna è orgogliosa di affiancare la Regione Lazio in questo progetto come dimostrazione che la collaborazione tra società civile ed istituzioni è sempre la soluzione più efficace". Il primo murales di Europa Donna è stato realizzato a Foggia. Il progetto ha poi interessato Milano, Bergamo e, appunto, Roma. Prossimamente riguarderà le città di altre regioni. (Com)