Russia: intelligence britannica, Guardia nazionale si rafforza dopo disordini in sicurezza interna

- Rosgvardia, la Guardia nazionale russa, sta potenziando le sue risorse e il suo personale dopo i disordini dello scenario della sicurezza interna russa, culminati nell’insurrezione del gruppo Wagner del 23-24 giugno 2023. E’ la valutazione dei servizi segreti del Regno Unito, pubblicata nel consueto aggiornamento del ministero della Difesa di Londra. “Elementi del gruppo paramilitare privato Wagner sono confluiti in Rosgvardia da ottobre 2023, seguiti dal battaglione Vostok della repubblica popolare di Donetsk (Dpr) il 3 gennaio 2024”, si legge. “Mosca sta compiendo anche sforzi per lo scioglimento del gruppo Kaskad della Dpr, specializzato nelle operazioni con droni, e per sottoporre alcune sue parti a Rosgvardia”, prosegue la nota. Lo scorso luglio, la Guardia nazionale russa è stata autorizzata dalla Duma di Stato a impiegare armamenti pesanti. "Nuove capacità, insieme all’accresciuta esperienza dei veterani di altri gruppi, rappresenteranno probabilmente un aumento significativo dell’efficacia in combattimento” di Rosgvardia, ha avvertito l’intelligence britannica. (Rel)