Roma: non si fermano all'alt e seminano panico a Tor Bella Monaca, un ferito e una denuncia

- Non si sono fermati all'alt della polizia e nella fuga, a bordo della loro auto, hanno seminato il panico a Tor Bella Monaca e causato il ferimento di un ignaro camionista. Per questo un 23enne è stato denunciato. Tutto è iniziato intorno alle 21:30 di ieri, in via San Biagio Platani a Roma quando una volante della polizia, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ha intimato l'alt a un'auto in transito, a bordo della quale viaggiavano 4 persone. I 4, tuttavia, non si sono fermati e hanno tentato di scappare: così è iniziato un inseguimento. Durante la fuga, l'auto dei quattro giovani ha sbattuto contro un furgone e l'autista del mezzo è rimasto lievemente ferito. I 4 hanno terminato la corsa schiantandosi contro la volante dei poliziotti. I tre passeggeri sono riusciti a scappare, mentre il guidatore, un 23enne italiano, è stato bloccato e denunciato. All'interno dell'auto, gli agenti hanno trovato e sequestrato una mazza di ferro. Sulla vicenda indaga il commissariato Casilino. (Rer)