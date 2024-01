Roma: Trancassini (Fd'I), a cerimonia Acca Larentia per onorare vittime violenza politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 46 anni di distanza "non dimentichiamo e onoriamo la memoria di Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, giovani militanti del Fronte della Gioventù, vittime della violenza politica che infuriava in quegli anni”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini a seguito della partecipazione alla commemorazione della strage di Acca Larentia, nel quartiere Tuscolano di Roma. “Una tragedia rimasta ingiustamente senza colpevoli - prosegue il deputato - che resta una delle pagine più buie della nostra storia. Condanniamo con forza ogni forma di odio ideologico e di violenza, un monito importantissimo per i nostri giovani affinché queste tragedie non si ripetano mai più”, conclude. (Com)