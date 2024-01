Polonia: governo sigla accordo con gli agricoltori per terminare proteste a confine con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo polacco ha siglato un accordo con gli agricoltori che hanno bloccato il valico di Medyka-Shehyni, al confine con l’Ucraina. “La protesta degli agricoltori a Medyka è stata sospesa. Il ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale Czeslaw Siekierski e il presidente della regione Precarpazia Teresa Kubas-Hul hanno firmato un accordo con gli agricoltori dell’organizzazione ‘Campagna ingannata’”, ha scritto il ministero in un messaggio su X ieri sera. Con l’accordo firmato ieri il ministro Siekierski ha accettato di “offrire sussidi per il mais per un importo di un miliardo di zloty (229 milioni di euro), aumentare l’accesso al credito per 2,5 miliardi di zloty (573 milioni di euro) e mantenere le imposte agricole al livello del 2023”, ha riferito il ministero dell’Agricoltura. La protesta degli agricoltori era cominciata oltre un mese fa ed era stata interrotta il 24 dicembre, dopo un accordo con il governo di Varsavia. Tuttavia, il blocco era ripreso mercoledì scorso. Gli agricoltori polacchi hanno infatti manifestato sfiducia nei confronti della volontà dell’esecutivo di attuare l’accordo per difendere il settore dalle importazioni cerealicole ucraine e hanno chiesto sovvenzioni. (Vap)