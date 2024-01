Cisgiordania: forze Israele, un civile israeliano morto in attacco terroristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto oggi un civile israeliano in un presunto attacco terroristico sull'autostrada Route 465, vicino all'insediamento di Ofra, in Cisgiordania. Lo hanno affermato le Forze di difesa d'Israele (Idf) in un comunicato. L'uomo israeliano ucciso è stato identificato dai media come un 33enne residente a Gerusalemme est. Le Idf hanno anche riferito di aver "lanciato una caccia all'uomo per trovare i terroristi dietro l'attacco e di aver istituito posti di blocco nell'area". (Res)