Giappone-Ucraina: ministra Esteri Kamikawa a Kiev, sostegno invariato e impegno per ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Giappone, Yoko Kamikawa, è giunta oggi in Ucraina per una visita non annunciata in anticipo volta a ribadire il sostegno invariato a Kiev “anche di fronte all’attuale grave situazione internazionale” e a illustrare nei dettagli il piano di assistenza giapponese. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Tokyo, precisando che il 19 febbraio il Giappone ospiterà la Conferenza Giappone-Ucraina per la promozione della ricostruzione economica, alla quale interverrà il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal. In giornata Kamikawa presenzierà a una cerimonia di consegna di apparecchiature elettriche e visiterà un sito di assistenza per donne e bambini. Il Giappone, conclude la nota, continuerà a contribuire agli “sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura” e a “sostenere l’ordine internazionale basato sullo stato di diritto dalla prospettiva che cambiamenti unilaterali allo status quo con la forza, come l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, non possono essere accettati”.(Git)