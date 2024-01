Roma: controlli contro borseggi a bordo di bus e treni, 5 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fermata metropolitana Colosseo, è finita in manette una bosniaca di 35 anni, sorpresa subito dopo aver sottratto il portafogli di un turista giapponese che era in attesa del convoglio sulla banchina. Un tunisino di 29 anni invece è stato arrestato in via Principe Amedeo, nei pressi della stazione Termini, perché stava derubando con violenza un bengalese per asportargli il cellulare. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. A bordo del treno regionale Nettuno-Roma, infine, due carabinieri liberi dal servizio e in borghese, con il supporto dei colleghi del Nucleo carabinieri di Termini hanno arrestato in flagranza di reato un tunisino che a bordo del convoglio è stato sorpreso subito dopo aver rubato con destrezza lo smartphone di una passeggera che non si era accorta di nulla. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. (Rer)