Bangladesh: in corso elezioni per rinnovo parlamento, affluenza al 18 per cento

- Sono in corso in Bangladesh le elezioni per rinnovare la Casa della Nazione, il parlamento unicamerale, alle quali sono convocati quasi 120 milioni di aventi diritto al voto. Alle 12 (ora locale) la Commissione elettorale ha comunicato un’affluenza del 18,5 per cento. La stampa segnala alcuni scontri e altri episodi, tra cui un’esplosione vicino a un seggio a Dacca in cui sono rimaste ferite quattro persone. Il Servizio antincendi ha riferito di una quindicina di roghi nelle ultime ore in varie zone del Paese. Il fatto più grave è avvenuto l’altro ieri, quando nella capitale è stato dato alle fiamme un treno della linea Benapole Express, provocando quattro vittime, un’azione per la quale la polizia metropolitana ha arrestato otto persone tra cui un membro del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) e cinque attivisti di Jubo Dal, l’ala giovanile del Bnp. (segue) (Inn)