Bangladesh: in corso elezioni per rinnovo parlamento, affluenza al 18 per cento (4)

- Il governo di Dacca, per voce del ministro degli Esteri, Adul Kalam Abdul Momen, in varie dichiarazioni alla stampa nelle ultime settimane ha assicurato che le elezioni saranno “libere, eque, trasparenti e credibili”. Il ministro ha affermato che sono presenti circa 25 mila osservatori elettorali locali e 227 osservatori internazionali, inviati dal Commonwealth, dall’Unione interparlamentare, dall’Organizzazione per la cooperazione islamica e da altre organizzazioni. L’esponente dell’esecutivo ha accusato il Bnp, cui ha attribuito “una lunga storia di violenza”, per il caos dei mesi scorsi e ha aggiunto che nonostante il boicottaggio tra i candidati indipendenti c’è “un buon numero di ex parlamentari e dirigenti del Partito nazionalista del Bangladesh”. (Inn)