Fisco: Calenda, Meloni ha tagliato le tasse in deficit

19 luglio 2021

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe dovuto dire la verità sulle tasse: la premier ha tagliato le tasse in deficit. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda su SkyTg24. "La Conferenza stampa di fine anno non è stata quella di un premier di un grande paese occidentale: abbiamo i salari più bassi che non sono cresciuti", ha aggiunto Calenda, secondo cui "la politica è diventata tutto personaggio". "Ma questo si fa nel Grande Fratello o a X Factor non nella politica. La politica può cambiare la vita delle persone", ha affermato ancora il leader di Azione. Secondo Calenda, poi, in rischio più grande è l'inconcludenza. (Rin)