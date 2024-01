Gaza: ministro Esteri Giordania a Blinken, necessario fermare immediatamente l'aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri e degli Espatriati della Giordania, Ayman Safadi, ha sottolineato oggi la necessità di "fermare immediatamente l’aggressione, proteggere i civili, e garantire un accesso adeguato e sostenibile agli aiuti umanitari e medici in tutte le aree" della Striscia di Gaza. Lo ha riferito il ministero degli Esteri giordano su X (ex Twitter), secondo cui Safadi ha rilasciato queste dichiarazioni durante il suo incontro ad Amman con il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken. I due hanno discusso gli "sviluppi della situazione a Gaza e l’aggravarsi della catastrofe umanitaria derivante dalla guerra", oltre alla "necessità di fermare le misure illegali intraprese da Israele in Cisgiordania e a Gerusalemme", ha riferito il dicastero. Il ministro giordano e il segretario di Stato statunitense hanno anche affrontato numerose questioni bilaterali e regionali. (Res)