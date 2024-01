Tricolore: Urso, simbolo di amore e sempre più emblema dell'eccellenza del Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Oggi celebriamo il Tricolore, nato 227 anni fa a Reggio Emilia come bandiera della Repubblica Cispadana. Simbolo di speranza, fede, amore nella nostra terra, che si rispecchia nei valori della libertà e dell'uguaglianza, e certamente sempre più emblema conclamato nel mondo dell'eccellenza del Made in Italy. Viva l'Italia". Lo scrive su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. (Rin)