Norvegia: nuovo ricorso di Anders Breivik contro lo Stato per presunta violazione dei suoi diritti

- Anders Breivik, estremista di destra responsabile della strage di Utoya del 2011, farà nuovamente ricorso contro lo Stato norvegese per la presunta violazione dei suoi diritti. Lo ha reso noto il quotidiano “Adresseavisen”. “Il lungo periodo di isolamento e l’assenza di interazioni significative rappresenta un trattamento disumano per Breivik, che ha tendenze suicidarie”, ha scritto il suo avvocato, Oystein Storrvik. Il ricorso verrà discusso domani dalla corte distrettuale di Oslo. E’ la seconda volta che la giustizia norvegese si pronuncerà su un ricorso di Breivik contro le condizioni stringenti della sua detenzione. Breivik, condannato a 21 anni di reclusione, si trova in isolamento da quando è entrato in carcere nel 2012 e reputa che il trattamento a cui è sottoposto violi la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il 22 luglio 2011 Breivik ha ucciso a colpi di arma da fuoco 69 persone sull’isola di Utoya, dove era in corso un raduno giovanile di un'organizzazione di centrosinistra. Prima di dirigersi sull’isola, ha fatto esplodere una bomba a Oslo, uccidendo altre otto persone. (Sts)