Roma: aggredisce vigili e prova a scappare, fermato 29enne a Tor Bella Monaca

- È stato fermato e denunciato per aver aggredito una pattuglia della polizia locale di Roma: si tratta di un uomo di 29 anni straniero, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi nei confronti di alcuni operatori della polizia di Stato, pochi mesi fa a Tor Bella Monaca. L'uomo è stato bloccato dagli agenti del gruppo Torri all'interno del Parco della Pace, dopo che aveva tentato di sottrarsi ai controlli colpendo con calci e pugni il personale intervenuto nel tentativo di darsi alla fuga. I vigili urbani poche ore prima avevano ricevuto una segnalazione per il furto di alcune biciclette da parte di 3 ragazzi, che avevano riconosciuto il responsabile seduto su di una panchina all'interno del parco. Alla richiesta dei documenti il 29 enne aveva dapprima dato un nome falso per poi provare ad allontanarsi. (segue) (Rer)