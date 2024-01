Cisgiordania: Jihad islamica palestinese rivendica attacco contro forze israeliane a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Brigate al Quds, braccio armato del movimento palestinese della Jihad islamica, hanno rivendicato la responsabilità dell'attacco della scorsa notte a Jenin, in Cisgiordania, in cui è stata uccisa un'agente della polizia di frontiera israeliana. Lo si apprende da una dichiarazione rilasciata dalle stesse Brigate al Quds. In precedenza, le Forze di difesa israeliane (Idf) e la polizia di frontiera hanno riferito di essere entrate, la scorsa notte, a Jenin "per un'operazione anti-terrorismo, quando un ordigno esplosivo piazzato sul ciglio di una strada ha colpito un veicolo della polizia di frontiera". Nell'attacco, è morta l'agente Shay Germay, 19 anni, e altri tre sono rimasti feriti. Successivamente, le Idf hanno effettuato un attacco aereo contro "un gruppo di uomini armati palestinesi che lanciavano esplosivi" verso i militari israeliani. Secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) su Facebook, sei palestinesi sono morti nell'attacco aereo delle Idf. (Res)