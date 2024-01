Roma: Rocca a commemorazione Acca Larentia "giorno terribile, dovere ricordare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 gennaio 1978 "fu un giorno terribile per Roma. È doveroso essere oggi, in via Acca Larentia, nel quartiere Tuscolano della Capitale, per ricordare i giovanissimi Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, morti per l'odio ideologico che ha avvelenato gli Anni di Piombo". Lo scrive sui social network il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "A 46 anni di distanza è nostro dovere ricordare. Commemoriamo perciò questi ragazzi uccisi in nome delle loro idee e del credo politico, affinché ciò non avvenga mai più", conclude. (Rer)