Municipio Roma X: Bucci (FI), sassaiola contro auto su via del Mare, serve più controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella scorsa notte il conducente di una jeep è stato vittima di una sassaiola sulla via del Mare provenendo da via dei Romagnoli. Lo riferisce in una nota il delegato alla Sicurezza di Forza Italia per il Municipio Roma X, Francesco Bucci. "Desidero esprimere vicinanza al conducente e alla sua compagna che fortunatamente sono riusciti ad evitare di schiantarsi contro il guard rail, nonostante il danneggiamento del parabrezza - afferma Bucci -. Non aspettiamo che ci scappi il morto per intervenire. Occorre agire subito per mettere in campo azioni volte a prevenire questi gravi episodi di teppismo: chiederò nei prossimi giorni alle forze dell'ordine che operano sul territorio del X Municipio un maggior controllo sulle strade, anche nelle ore notturne". (Rer)