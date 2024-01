Tricolore: L. Fontana, esprime sentimenti e valori comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione del 227mo anniversario della nascita del primo Tricolore rosso, bianco e verde, desidero richiamare lo spirito identitario grazie al quale fu possibile agli italiani riconoscersi in sentimenti e valori comuni. La diversità delle tradizioni storiche e culturali, che contraddistinguono le nostre comunità, contribuiscono significativamente a rendere il nostro Paese unico al mondo. Le nostre radici sono testimonianze preziose del passato e, come tali, vanno custodite e coltivate a beneficio degli italiani del presente e del futuro. La Festa di oggi è anche l'occasione per evidenziare il valore inclusivo dei simboli del Paese, valore che ben esprime la versione tattile del Tricolore, inaugurata l'anno scorso, alla Camera, per il 75mo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione". Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.(Rin)