Roma: droga e denaro in contanti nella seconda casa, arrestato imprenditore a Settecamini

- Un imprenditore italiano di 32 anni è stato arrestato a Settecamini, quartiere periferico a nord di Roma: l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I carabinieri di Tivoli, nel corso di un intervento in un’appartamento vuoto della zona, a seguito di numerose segnalazioni riguardanti uno strano movimento di pacchi sospetti, hanno scoperto un chilo di droga nascosta, tra hashish e marijuana, diverso materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi, nonché la somma di 10.000 euro in contanti. L'abitazione è in uso al 32enne che non ha saputo giustificare la provenienza della droga e del denaro. (Rer)