Corea del Nord: stampa sudcoreana, esercitazioni a fuoco vivo vicino al confine marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Corea del Nord hanno condotto oggi esercitazioni a fuoco vivo al largo della costa occidentale, vicino al confine con la Corea del Sud. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap” sulla base di una fonte militare. Le manovre, secondo quanto riportato, si sono svolte a nord dell’isola sudcoreana di Yeonpyeong, ma non sono stati segnalati proiettili di artiglieria nordcoreani caduti a sud del confine marittimo di fatto tra le due Coree (Northern Limit Line, Nll).La contea di Ongjin, che ha giurisdizione sull’isola di Yeonpyeong e su altre piccole isole dell’area, ha consigliato ai residenti cautela nelle attività all’aperto. È il terzo giorno consecutivo in cui vengono segnalate attività militari nordcoreane, in prossimità del confine col Sud, presumibilmente in risposta alle esercitazioni combinate e d’artiglieria che le forze sudcoreane e statunitensi hanno effettuato negli ultimi giorni. (segue) (Git)