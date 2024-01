Business news: TotalEnergies incarica ex premier del Benin Zinsou di valutare acquisizioni fondiarie in Uganda e in Tanzania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TotalEnergies ha incaricato l'ex primo ministro del Benin Lionel Zinsou di condurre una missione di valutazione del programma di acquisizione fondiaria previsto dal gruppo in Uganda e in Tanzania, nell'ambito dei progetti Tilenga e East African Crude Oil Pipeline (Eacop). È quanto si legge in un comunicato diffuso da TotalEnergies. "Mentre il processo di acquisizione fondiaria arriva oggi al termine, questa missione valuterà le procedure di acquisizioni fondiarie messe in atto, le condizioni di consultazione, di indennizzazione e di rilocalizzazione delle popolazione interessate, insieme al processo di trattamento dei ricorsi", si legge nella nota. La missione "valuterà anche le azioni condotte da TotalEnergies Ep Uganda e la società Eacop per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone interessate da queste acquisizioni fondiarie e proporrà, in caso di fallimento, delle azioni complementari da mettere in atto", spiega il comunicato. (Frp)