Usa-Grecia: Blinken-Mitsotakis, colloquio su relazioni bilaterali, Nato e Medio Oriente

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri a Creta il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, con cui ha parlato delle delle relazioni bilaterali, dell’impegno condiviso nella Nato e della situazione in Medio Oriente. Lo riferisce una nota del portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller. Blinken ha ringraziato il premier greco per la leadership regionale del suo Paese, il sostegno all’Ucraina, l’assistenza umanitaria ai civili di Gaza e la partecipazione all’operazione Prosperity Guardian per la libertà di navigazione nel Mar Rosso.(Was)