Usa-Algeria: Blinken sente ministro Esteri Attaf, focus su sicurezza Mar Rosso e aiuti a civili Gaza

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto ieri un colloquio telefonico col ministro degli Esteri dell’Algeria, Ahmed Attaf, “per consultarsi su una serie di priorità globali”. Lo riferisce una nota del portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller. Blinken ha dato il benvenuto all’Algeria come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e discusso con l’interlocutore delle minacce alla sicurezza marittima del Mar Rosso e dell’aumento degli aiuti umanitari ai palestinesi di Gaza. Blinken ha ribadito la posizione degli Stati Uniti secondo cui non dovrebbe esserci alcuno spostamento forzato dei palestinesi da Gaza e l’impegno a lavorare per una pace regionale ampia e duratura che garantisca la sicurezza di Israele e faccia avanzare la creazione di uno Stato palestinese.(Was)