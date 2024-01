Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generalmente molto nuvoloso o coperto con qualche breve schiarita possibile sulle Prealpi e sull'alta pianura occidentale. Precipitazioni persistenti deboli o localmente moderate sulla Bassa Pianura e su Appennino, deboli sparse sui rilievi di confine e su zone nordorientali; neve oltre i 800 metri circa. Temperature minime stazionarie in pianura, in calo in quota; massime in lieve diminuzione. In pianura minime tra 4 e 7 °C, massime tra 5 e 9 °C. (Rem)