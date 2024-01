Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- fino al pomeriggio generalmente molto nuvoloso con qualche occasionale apertura sulle Prealpi; dal pomeriggio aperture un po' più estese, specie a est. Precipitazioni possibili deboli residue in mattinata su Appennino, sulla Bassa Pianura e sui rilievi di confine, altrove precipitazioni meno probabili. Quota neve oltre 1000 metri. Temperature minime in calo, massime in leggero aumento, specie in pianura. In pianura minime intorno a 5 °C, massime intorno a 9 °C. (Rem)