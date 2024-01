Cisgiordania: forze Israele, un'agente e 6 palestinesi morti durante operazione a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei palestinesi e un'agente della polizia di frontiera israeliana sono morti durante un'operazione anti-terrorismo condotta la scorsa notte dalle forze di Israele a Jenin, in Cisgiordania. Lo hanno reso noto le Forze di difesa israeliane (Idf) e la polizia di frontiera in una dichiarazione congiunta, spiegando: "Le forze sono entrate a Jenin per un'operazione anti-terrorismo, quando un ordigno esplosivo piazzato sul ciglio di una strada ha colpito un veicolo della polizia di frontiera". Successivamente, le Idf hanno effettuato un attacco aereo contro "un gruppo di uomini armati palestinesi che lanciavano esplosivi" verso i militari israeliani. L'agente della polizia di frontiera uccisa è Shay Germay, 19 anni. Il ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha confermato la morte dei sei palestinesi in un post su Facebook. (Res)