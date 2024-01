Roma: controlli stradali tra Subiaco e Vicovaro, ritirate 3 patenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri i carabinieri di Subiaco hanno effettuato controlli serrati nel territorio, estesi anche ai Comuni limitrofi di Vicovaro e Castel Madama insieme alla compagnia di Tivoli. In tutto sono state identificate 266 persone e sono stati verificati 181 veicoli. In otto casi sono state eseguite perquisizioni e sono quindi state ritirate 3 patenti di guida ed elevate 7 contravvenzioni al codice della strada. Sono stati sequestrati complessivamente 18 grammi di hashish, detenuti per uso personale. (segue) (Rer)