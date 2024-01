Roma: controlli stradali tra Subiaco e Vicovaro, ritirate 3 patenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 50enne di Subiaco, rimasto coinvolto in un sinistro stradale, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. Una donna italiana di 54 anni e un uomo romeno di 38 anni, entrambi residenti a Fiuggi e con precedenti, sono stati sorpresi a bordo di un’autovettura Bmw in possesso, senza giustificato motivo, di due coltelli a serramanico e un'ascia che sono stati sequestrati e per questo sono stati denunciati per porto ingiustificato di armi bianche. Un uomo ucraino di 39 anni, residente a Cervara di Roma, è stato sorpreso a bordo della sua auto in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato e quindi è stato denunciato. Un uomo nigeriano di 41 anni invece è stato deferito per guida senza patente: viaggiava a bordo di un’auto Ford ed era stato beccato, senza la patente, anche nel biennio precedente. (segue) (Rer)