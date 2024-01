Tricolore: sindaca Viterbo, città guarda con fiducia a bandiera simbolo pace e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata della bandiera o giornata del tricolore "è una giornata celebrativa. La bandiera italiana compie 227 anni" e "la città di Viterbo con i suoi concittadini tutti, alzando gli occhi con commozione e rispetto alla bandiera nazionale issata perennemente sui propri edifici istituzionali e ai suoi colori che rappresentano la speranza (verde), la fede (bianco) e l'amore (rosso), guarda con fiducia e speranza a un futuro di pace e solidarietà". Lo afferma in una nota la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini. "La giornata è finalizzata a ricordare la nascita della bandiera d'Italia - aggiunge - avvenuta il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, dove venne approvata per la prima volta l'adozione del tricolore da parte di uno Stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana". (segue) (Com)