Lavoro: Brunetta su salario minimo, dibattito viziato da contrapposizioni politiche

19 luglio 2021

- Sul salario minimo "il dibattito per molti versi è stato viziato dalle contrapposizioni di natura prettamente politica. Lo afferma il presidente del Cnel, Renato Brunetta, intervistato dal Corriere della Sera. "Appartiene al Dna del Cnel, alla sua natura e alla sua storia, il voler porre la contrattazione e quindi le parti sociali al centro delle dinamiche della domanda e dell'offerta di lavoro. Un buon sistema di contrattazione permette di affrontare la questione salariale ma anche di andare oltre, favorendo la produttività, l'occupazione di qualità, l'investimento in formazione e nuove competenze, il welfare aziendale. La contrattazione può inoltre garantire diritti d'informazione per contrastare le discriminazioni fondate sul genere", aggiunge Brunetta.(Rin)