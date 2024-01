Usa: crisi Gaza, Blinken in Giordania e nel pomeriggio tappa in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ad Amman per incontrare il ministro degli Esteri, Ayman Safadi, e il re della Giordania, Abdullah II, nella mattinata di oggi, si recherà nel pomeriggio in Qatar. A Doha, secondo l’agenda resa nota dal dipartimento di Stato statunitense, salvo variazioni, sono previsti colloqui con l’emiro Tamim bin Hamad Al Thani (16.50 ora locale) e col ministro degli Esteri Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (17.45 ora locale). Blinken è impegnato in un viaggio in Medio Oriente iniziato il 4 gennaio e in programma fino all’11, nell’ambito della crisi di Gaza. Ha già fatto tappa in Turchia e Grecia e successivamente visiterà Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Cisgiordania ed Egitto.(Was)