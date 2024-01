Governo: Renzi, Meloni passa i giorni a inseguire i fantasmi, è già in affanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atteggiamento del primo ministro Giorgia Meloni rappresenta "il solito vittimismo con cui ci delizia da sedici mesi. La nostra premier passa le giornate a inseguire i fantasmi, anziché governare. Forse perché sa qualcosa che noi non sappiamo". Lo afferma in un'intervista al "Corriere della Sera" il leader di Italia Viva Matteo Renzi, secondo cui il governo è in difficoltà. "Devono trovare 15 miliardi per il 2024 e 35 miliardi per il 2025. Per sei mesi la premier anestetizzerà tutto con la campagna elettorale, cannibalizzando Salvini e Tajani, poi a luglio gestirà il rimpasto da un punto di forza", aggiunge l'ex premier. (Rin)