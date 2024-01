Europee: Orlando (Pd), errore ridurle a sondaggio su politica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La personalizzazione dello scontro non fa bene al Pd. È giusto accettare la sfida sulle leadership, ma faremmo un errore a ridurre le Europee a un sondaggio sulla politica nazionale. Abbiamo bisogno di una nostra piattaforma per un’Europa sociale, evitando il derby europeisti-antieuropeisti. In Europa Meloni sta accumulando molte contraddizioni e si sta riposizionando: il modello nazionalista è diviso". Lo dice il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in una intervista al quotidiano "Il Secolo XIX". "Chi ha vinto il congresso nel Pd ha l’onere di produrre una classe dirigente, anche in Europa, che sia rappresentativa - sottolinea l'esponente dem - della piattaforma che ha vinto il congresso. La società civile è un concetto generico: si possono reclutare persone che poi diventano dirigenti, incarnando quella proposta, o che restano monadi. Una strada non esclude l’altra". "Cerchiamo di capire prima quale impostazione dare alla campagna elettorale. Mi sembra che ci sia un ritardo oggettivo nel Pd - osserva l'ex ministro dem rispondendo ad una domanda sulla eventuale candidatura della segretaria Pd - nello stabilire quale modello di Europa vogliamo. Dobbiamo far capire che non vogliamo un ritorno al rigore e all’austerità in Europa, e impostare un europeismo critico. Poi i nomi verranno dopo". Rispondendo ad una domanda su una sua eventuale candidatura alle europee, per Orlando si tratta di "troppe voci. Se il ragionamento vale per Schlein, figuriamoci per me. Non possiamo limitarci a considerare le europee una derivata della battaglia politica italiana".(Rin)