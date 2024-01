Roma: controlli contro borseggi a bordo di bus e treni, 5 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 48 ore, in corrispondenza della festività dell'Epifania, i carabinieri di Roma hanno svolto controlli serrati contro i borseggi nelle aree del centro storico maggiormente frequentate dai turisti, a bordo dei mezzi pubblici e presso le stazioni della metropolitana. Cinque persone sono state arrestate. Vicino Piazza Venezia è stato arrestato un georgiano di 48 anni, senza fissa dimora, sorpreso in via del Teatro Marcello subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli di un passeggero tedesco che si trovava a bordo dell’autobus della linea H. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. All'interno della stazione metropolitana Spagna, è stato arrestato un cubano di 37 anni, già sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Roma, perché sorpreso subito dopo aver asportato con destrezza un cellulare I-Phone 12 a una turista italiana che, non si era accorta di nulla. (segue) (Rer)